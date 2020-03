El actor Idris Elba, que hace unos días confirmó que ha dado positivo en coronavirus, ha vuelto a hacer uso de las redes sociales para denunciar la propagación de un bulo sobre que las personas negras no contraen la enfermedad.

“Hay muchas teorías conspiranoicas estúpidas y ridículas acerca de que las personas negras no pueden contraerlo. Y esa es la forma más rápida de matar a más personas negras. Por favor, comprended que podéis tenerlo, ¿de acuerdo?. Dejad de enviar estos estúpidos mensajes de WhatsApp sobre que los negros no pueden tenerlo. Eso es ridículo. Nos estáis haciendo parecer estúpidos a todos. Solo sabed que tenéis que estar tan atentos como cualquier otra raza. Esta enfermedad no discrimina”, ha explicado el actor en este vídeo publicado en sus redes sociales oficiales.

En el mensaje, Idris Elba aprovechó para hablar sobre su contagio de la enfermedad y su estado actual. Puedes ver sus declaraciones al completo en el vídeo de arriba.

