Idris Elba negocia sustituir a Will Smith en 'Escuadrón Suicida'

La semana pasada se supo que Escuadrón Suicida, que tendrá al frente al cineasta James Gunn, no podrá contar con Will Smith, uno de los actores más cotizados de Hollywood, por problemas de agenda. Smith estrenará en mayo la nueva versión de 'Aladdin' de Disney y lanzará en 2020 'Bad Boys for Life', tercera entrega de la saga de comedia y acción 'Dos policías rebeldes' que protagoniza junto a Martin Lawrence.

Si finalmente llegara a un acuerdo con Warner Bros., el estudio que está llevando al cine las historias de DC Comics, Idris Elba se uniría a una cinta que se estrenará en agosto de 2021 y que no será una continuación como tal sino una nueva mirada a este mundo de antihéroes con un reparto nuevo en su mayoría.

Elba conoce bien el cine de superhéroes ya que interpretó a Heimdall en las películas de Marvel sobre Thor. El actor británico se enfrentará este año como villano a Dwayne Johnson y Jason Statham en 'Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw', y participará también en la versión del musical 'Cats' que prepara para la gran pantalla el realizador Tom Hooper.

La cinta original de 'Escuadrón Suicida' tuvo como protagonistas a Will Smith, Margot Robbie y Jared Leto bajo la dirección de David Ayer. Este filme recaudó 746 millones de dólares, pero tuvo una tibia recepción por parte de críticos y fans.

La silla de director en la secuela de 'Escuadrón Suicida' tendrá el nombre de James Gunn. El fichaje de Gunn fue muy comentado en Hollywood puesto que tuvo lugar poco después de que fuera despedido por Disney como director de 'Guardianes de la galaxia Vol.3' tras salir a la luz una serie de antiguos y polémicos mensajes en Twitter. Gunn se había hecho cargo de la dirección de 'Guardianess de la galaxia' (2014) y de su continuación 'Guardianes de la galaxia Vol. 2' (2017).

El reparto de la saga 'Guardianes de la galaxia' pidió, sin éxito, el regreso de Gunn como realizador de la tercera película a través de una carta publicada en las redes sociales.

