Hugh Jackman confiesa que se disfrazó de Lobezno para Halloween y no te imaginas lo que pasó

Hugh Jackman ha revelado que en una ocasión decidió disfrazarse de Lobezno para la tradicional fiesta de Halloween y que nadie, exceptuando una persona, se dio cuenta de que era realmente él. El actor ha querido confesar por qué lo hizo.

"Me disfracé una vez de Logan porque mi hijo, de tres años, vino vestido como Lobezno, ya que el departamento de vestuario le había regalado un traje de cuero con garras a medida." Además el actor explicó que se quedó asombrado porque apenas nadie le reconoció.

"Me gustaría pensar que fue porque la gente pensaba: 'Oh... Va disfrazado igual que su hijo.' Pero es que solamente en una de las cincuenta casas a las que fuimos me reconocieron. Así que creo que podría recorrer los pasillos de la Comic-Con y la gente pensaría: 'Demasiado alto'."

Hugh Jackman estrenó 'Logan' el pasado 3 de marzo y es de momento el la película más taquillero del año con 438 millones de dólares recaudados hasta la fecha. El actor dice así adiós al personaje tras 17 años y 9 películas. Aunque después de confesar esto, no tenemos tan claro que quiera despedirse del personaje.