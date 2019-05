El horrible look de Chris Hemsworth y Mark Ruffalo con el que se ven muy favorecidos

¿QUÉ TAL LOS VES TÚ?

'Vengadores: Endgame' se ha convertido en toda una revolución acumulando más de 2.500 millones de dólares en todo el mundo y convirtiéndose en la segunda película más taquillera de la historia a punto de coronar el primer puesto que ocupa 'Avatar' con 2.790 millones. Siguen publicándose nuevas noticias sobre el film y ahora hemos descubierto un look nuevo de Chris Hemsworth y Mark Ruffalo que es, cuanto menos, peculiar. Cuidado si no has visto aún 'Endgame': esta noticia contiene SPOILERS.