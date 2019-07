Los hechos acontecidos en 'It:Capítulo 2' tienen lugar 27 años después de lo que ocurrió en la primera película. Los protagonistas, ya adultos, se reúnen en Derry para volver a enfrentarse al payaso Pennywise una vez más. La película de terror 'It' se convirtió en una de las más exitosas del año 2017. Ahora, ha presentado su nuevo tráiler de 'It: Capítulo 2' en el Comic-Con de San Diego, donde hemos podido ver muchas escenas terroríficas y llenas de sangre.

Desde hace meses hemos escuchado que esta nueva entrega tendrá mucho más terror y más sangre que la anterior, incluso que iba a presentar la escena más sangrienta en la historia del cine de terror, para la que se han utilizado más de 17.000 litros de sangre. Jessica Chastain, fue la que presionó para que la escena fuera lo más sangrienta posible, y que ella misma ha definido como 'Carrie con esteroides'.

"Yo estaba como: 'No, si vamos a hacerlo, lo hacemos a lo grande'. Me encantan las películas de terror, amo a Carrie y dije: 'Hagamos 'Carrie' con esteroides'. Y eso es lo que hicimos y me después me torturó literalmente porque no me di cuenta de que sería así toda la película", afirmó la actriz.

Entre el reparto veremos a Jessica Chastain como Beverly Marsh, James McAvoy como Bill Denbrough, Bill Hader interpretará a Ricchie Tozier, Jay Ryan será Ben Hanscom, Andy Bean encarnará a Stanley Uris, Isaiah Mustafa como Mike Hanlon y por último a James Ransone como Eddie Kaspbrak.

La nueva película de terror de Warner Bros. llegará el próximo 6 de septiembre a los cines de la mano de Andy Muschietti.

...

Seguro que te interesa:

"He visto como morimos todos": Nuevo tráiler de 'It: Capítulo 2' con el aterrador regreso de Pennywise 27 años después