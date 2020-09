El homenaje de Marvel: Así es el póster oficial de 'Black Panther' en recuerdo de Chadwick Boseman

Las despedidas al actor de Black Panther, Chadwick Boseman, se han visto crecer cada día, como símbolo fiel de la forma en que la gente veía al actor y cómo este había influido en ellos. Su inesperada muerte tras cuatro años de lucha contra el cáncer de colon que le diagnosticaron, ha causado una conmoción mediática y anímica para aquellos, principalmente, que pudieron conocerlo.

El actor nos dejaba a la temprana edad de 43 años, con un listado escaso en vista de lo que podría haber sido, de 15 películas en las que se pudo ver el gran talento con el que contaba para la interpretación, como muchos ya han podido expresar. Entre ellas se pueden encontrar el biopic del cantante James Brown, 'Get on up', o la película sobre el activista por los derechos civiles y juez de la Corte Suprema de los Estados Unidos Thurgood Marshall, en 'Marshall'.

Y después de tantos homenajes, no podía faltar el de la casa que le dio uno de sus papeles más icónicos como el superhéroe de Wakanda, Black Panther, que participó en 4 películas de este Universo Marvel. Su jefe de Desarrollo Visual, Ryan Meinerding, ha hecho un poster con distintas imágenes del actor y su personaje, para formar una bonita composición. Seguro que esta no será la última pieza que podamos ver en memoria del actor.

Seguro que te interesa

"Nunca tuve la oportunidad de decírtelo": Michael B. Jordan ('Black Panther') se despide, roto de dolor, de Chadwick Boseman tras su muerte