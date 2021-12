Hilaria Baldwin tuvo con sus hijos una "desgarradora" conversación sobre el accidente de Alec Baldwin: "He estado muy perdida"

Hace poco más de un mes que ocurrió el trágico accidente en el rodaje de 'Rust'. Alec Baldwin habría disparado un arma que acabó con la vida de la directora de fotografía de la cinta a sus 42 años, Halyna Hutchins. Tras semanas de pura angustia y malestar, el actor ha concedido una entrevista a ABC News que se emitirá este mismo jueves, en la madrugada al viernes en nuestro país.

"Bueno, no apreté el gatillo. Es que yo no apreté el gatillo", dice en el avance de la entrevista. "No, no, no, nunca apuntaría con un arma a nadie y apretaría el gatillo. Nunca", concluye el actor.

Alec Baldwin también ha recalcado: "No tengo ni idea de cómo sucedió. Alguien puso una bala real en un arma, una bala que ni siquiera se suponía que debía estar en el rancho".

La familia Baldwin ha pasado por muy malos momentos desde el accidente. Su mujer Hilaria Baldwin ha denunciado previamente el peligro que ha corrido junto a su marido y sus hijos afirmando: "Nos han perseguido".

Durante la misma semana que toma lugar la esperada entrevista, Hilaria ha aprovechado para hablar sobre cómo ha tratado con sus hijos el accidente de Alec en la película 'Rust'. La pareja comparte 6 hijos: Carmen de 8 años, Rafael de 6, Leonardo de 5, Romeo de 3, Eduardo de 1 y Lucia de 9 meses.

La madre de familia numerosa explica que ha tenido que tener conversaciones muy serias con sus hijos más mayores después de la tragedia donde murió Hutchins y el director Joel Souza acabó herido: "He tenido que tener algunas conversaciones, explicando los últimos eventos a mis hijos mayores. Puedes imaginar lo desgarrador que ha sido".

Hilaria continúa expresando su gratitud a The Child Mind Institute, a un amigo y a un libro, 'It´s Okay to Not be Okay' (Está bien no estar bien), de Danielle Sherman-Lazar por ayudarle a "explicar la tremenda tristeza y el desamor a mis hijos".

También ha admitido que como madre se ha sentido muy perdida: "A veces, me quedo paralizada, sabiendo que soy la adulta que debe guiar a mi familia, pero estoy tan perdida en cuanto a cuál es la dirección correcta. No hay un manual para esto. A veces me sorprendo a mí misma, sorprendida de estar en la posición de adulta y pienso: '¿Debería saber qué hacer?'"

La mujer de Alec también ha agradecido el apoyo de sus seguidores: "No tenéis ni idea de lo mucho que significa toda vuestra amabilidad, amor y apoyo. Sí, vosotros que estáis leyendo esto. Sé lo afortunada que soy por teneros".

Después del accidente, una fuente le ha contado a ET que Hilaria "está muy preocupada por Alec y su bienestar, y se compromete a estar presente para cuidar de él y de sus hijos".

