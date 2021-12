Más información La carrera de Verónica Forqué: Toda una vida dedicada al cine y la televisión

La estrella del cine Verónica Forqué ha fallecido a los 66 años en su domicilio del centro de Madrid. Según han confirmado fuentes a Efe, la actriz ha sido encontrada muerta después de que se recibiera una llamada a emergencias avisando de un intento de suicidio en su dirección.

Verónica Forqué deja una huella imborrable en el cine y la televisión española y en todos los que trabajaron con ella. La intérprete tuvo una prolífica carrera de más de cincuenta años dedicada a la actuación con legendarios films como 'Kika' y 'Bajarse al moro' o la serie 'Pepa y Pepe', además de haber ganado cuatro premios Goya en su trayectoria.

Son muchas las personalidades patrias que están reaccionando en redes sociales a la trágica noticia dedicando emotivos mensajes a la actriz.

Antonio Banderas la recuerda con una foto juntos:

"Adiós a Verónica Forqué. Trabajé hace años con ella y mi recuerdo es el de una mujer dulce, espiritual y buena compañera".

Jordi Cruz, chef del programa 'Masterchef' donde recientemente participó Verónica, le dedica con varias fotos de ella:

"Desolado, me hubiera encantado hablar contigo ayer, darte las gracias por ser como eras, una enorme profesional y una persona increíble. Gracias por todo amiga, muy orgulloso de haber sido tu juez, tu “jefe” y tu admirador por siempre. Descansa en paz".

El director Álex de la Iglesia escribía en Twitter:

"Un abrazo gigantesco a la familia y amigos que somos todo el cine español. Es angustioso".

La actriz Ana Milán confesaba estar "en shock absoluto" y le escribe: "Nos quedamos con tu talento y tus cuatro Goyas. Con tu simpatía y tu ternura. Algo de ti se queda con nosotros para siempre".

Luis Merlo también confesaba estar en shock: "Descansa en Paz mi más sentido pésame a su familia".

Lo mismo con Carlos Latre, que publicaba una bonita foto con ella y añade: "Querida Verónica Forqué, te has ido demasiado pronto. Siempre me trataste con cariño, cercanía y amor. Esta foto es para siempre…cuanto cariño…DEP querida …qué pena…!".

El cantante Blas Cantó también se lamenta con un: "Definitivamente, estamos de paso. Un fuerte abrazo a todos los familiares y amigos de Verónica Forqué. Vaya año".

También José Corbacho se despide: "Triste y jodido con la noticia. DEP #veronicaforque. Un fuerte abrazo a familiares y amigos de una mujer tan sensible y tan especial. Respetemos su recuerdo".

El Deseo, productora de Almodóvar, emitía este comunicado:

"De toda la familia de El Deseo, nos gustaría enviar todo nuestro amor a la familia de Verónica en estos momentos tan dolorosos. El vacío que deja en nuestras vidas y nuestro cine es irrecuperable. Se ha ido una actriz extraordinaria y una persona insustituible con la que tuvimos el honor de trabajar y compartir vida. Buen viaje, Verónica. El deseo siempre será tu casa".

Juanma Castaño escribe: "Estamos rotos. Una de las personas más bonitas y especiales que he conocido en mi vida. Gracias Vero: me hiciste reír, gritar, reflexionar y casi llorar. En este momento tan difícil, un abrazo a su familia y amigos más cercanos. Decimos adiós a una actriz increíble, un personaje irrepetible. La Forqué, no habrá otra igual".

Mientras que Eduardo Navarrete comenta roto de dolor: "Y pensar que ayer estaba hablando contigo… pero por qué?… ADIÓS amiga LOVE U!!! Una grande de este país, gracias por aportar tanto al cine y a la cultura popular, siempre en el recuerdo de todos, por tu carrera y trayectoria y más en mi corazón por todos esos momentos que hemos pasado juntos tan íntimos! LOVE U DARLING. Admiración por ti siempre! Gracias por haberme regalado tus últimos momentos, lloro de dolor...".

Pepe Rodríguez se despide de la actriz con este mensaje: "Que triste me dejas!!!! Me quedo con tu sencillez, con tu amabilidad, con tu dulzura, con tu profesionalidad, con tu cariño, que suerte haberte conocido y disfrutado. En la plaza de las cadenas te espero!!! Te quiero verónica!!".