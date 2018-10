Los hermanos Russo le confirman a Mark Ruffalo que sigue despedido tras su spoiler de 'Vengadores 4'

Lo de Mark Ruffalo con los hermanos Russo parece no tener fin. Hace unas semanas el actor acudió a The Tonight Show donde supuestamente reveló sin darse cuenta el título oficial de 'Vengadores 4', pero los espectadores no pudieron escucharlo porque el programa silenció ese momento.

Desde ese momento Mark Ruffalo pudo darse como "despedido". La broma ha continuado con el tuit que lanzó el intérprete hace unas horas en el que acusaba a los directores de la cinta de haber soltado un spoiler aún mayor que el suyo con la publicación de una imagen.

"Esto... ¿y me habéis despedido a mi por confundirme y soltar el título de la película?". Pero la decisión de los Russo parece clara y la confirmación de su despido no se ha hecho esperar.

"Sigues estando despedido, Mark". Aunque todo forma parte de una broma, ¿significa esto que las cosas acabarán muy mal para Hulk en 'Vengadores 4'?