Con el éxito de la película 'El Hombre de Acero' en 2013, Warner Bros. parecía estar completamente interesada en hacer una secuela con su indiscutible protagonista Henry Cavill ('Superman'), sin embargo a día de hoy, la productora no ha desvelado planes de llevar a cabo dicha segunda parte.

Pero por su parte, Cavill ha desvelado en una entrevista dedicada a su nuevo proyecto profesional, la serie 'The Witcher', que tiene ganas de poder representar de nuevo al superheroe más famoso de todos los tiempos.

Además, el que hubiera sido Superman contó que no ha visto el famoso montaje de Zack Snyder a pesar de que los últimos rumores apuntan que está a punto de ver la luz, esclareciendo: "no he visto ninguna otra versión y no sé si existe, aunque estoy seguro de que hay material que probablemente ha sido reconstruido a lo largo de los años"

"Siempre me interesa ver cómo terminan esas cosas, pero en gran medida es un capítulo de mi pasado, prefiero hablar sobre lo que pasará en el futuro. El futuro de Superman, cómo puedo interpretar a ese personaje de los cines, que está muy bien ligado a 'El hombre de acero'. Me encanta esa película, y me gustaría poder contar la historia desde donde se dejó en su momento".

