¿Habrá secuela de 'Enola Holmes'? Su protagonista Millie Bobby Brown responde

'Enola Holmes' es la película más comentada de los últimos días. La cinta presenta a la hermana del aclamado Sherlock Holmes, con una visión moderna, dinámica y muy feminista de las historias de detectives.

Su protagonista, Millie Bobby Brown, se ha ganado la aprobación de crítica y público, y en el reparto la acompañan Henry Cavill y Sam Claflin como sus hermanos, además de su madre Helena Bonham Carter.

La joven actriz, que también ha participado como productora junto a Netflix, ha hablado con EW sobre la posibilidad de continuar con una secuela, ya que la historia deja la puerta abierta a una continuación perfectamente.

"Al principio tenía claro que solo haría una película... y entonces en el momento que fui al set e hice de Enola, me enamoré de ella, y se convirtió en parte de mi corazón".

"Siempre he dicho que me encanta interpretar a Eleven, porque no solo he hecho una cosa y dejé de hacer de ella. Me encanta poder seguir interpretándola continuamente, y con la saga de libros de Enola... Sí que soy optimista sobre el futuro. También estoy deseando poder volver al trabajo pronto", añadía sobre las circunstancias de la pandemia.

Seguro que te interesa

'Enola Holmes': Todos los detalles que se te escaparon en la nueva película Millie Bobby Brown