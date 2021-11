El guionista de 'Bohemian Rhapsody' interpone una demanda por no haber cobrado lo que se acordó

'Bohemian Rhapsody' es el éxito cinematográfico y masivo que cuenta la historia de Freddie Mercury y el éxito de la banda Queen. La película fue un éxito masivo en todo el mundo y fue nominada a cinco premios Oscar, y acabó ganando cuatro de ellos, incluido el premio al Mejor Actor para el protagonista Rami Malek.

Sin embargo, el guionista Anthony McCarten asegura no haber podido disfrutar del éxito arrollador de la cinta, porque al parecer nunca ha recibido el dinero que negoció con el productor Graham King y el estudio GK Films. McCarten afirma que tenía un acuerdo con King que indicaba que recibiría el 5% de los beneficios posteriores que GK obtuviera de la película, pero todavía no ha recibido ningún dinero del acuerdo.

Anthony dice que nunca le han respondido cuando ha intentado comunicarse con la productora sobre este asunto, y por ello, ha decidido denunciarles.

Deadline también informa que, aunque la película recaudó cerca de 804 millones de euros, el estudio que la distribuyó (20th Century Fox) ha revelado que la cinta ha perdido 45 millones de euros hasta la fecha. Al parecer, Fox está basando los beneficios que Anthony podría recibir en sus "beneficios netos definidos". Este término es completamente diferente a la definición estándar de "beneficios netos" de GK Films.

Rami Malek como Freddie Mercury en 'Bohemian Rhapsody' | 20th Century Fox

No obstante, la denuncia alega que GK no tenía ninguna definición de "beneficios netos" y que no tenía ningún interés de crear una, ya que nunca se molestó en calcular correctamente cuáles eran los beneficios netos.

También cabe destacar que en este momento Disney ha adquirido la compañía y la película, pero no se considera que formen parte de la denuncia ya que el acuerdo de McCarten era específicamente con GK Films. Aún así, esta productora cree que Disney sí que debería formar parte de este caso y cuenta que trabajarán con Fox/Disney en futuras respuestas a esta denuncia.

En definitiva, el problema se trata de que Anthony hizo un trato directamente con King para recibir el 5% de la recaudación de GK, pero King entregó todos esos acuerdos a Fox y ahora a Disney.

Este no es el primer caso en el que la definición de los beneficios netos es un tema de discusión. Hemos visto más de una vez cómo películas que han ganado millones de euros aparecen con números rojos como si hubieran perdido dinero. Por eso, si este caso llega a juicio, podría quizá cambiar algo en la forma de hacer cuentas entre los grandes títulos de Hollywood.

Seguro que te interesa:

'Bohemian Rhapsody': El talento oculto de Freddie Mercury que no vimos en la película