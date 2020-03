'It': Un globo de Pennywise aterroriza a la población y la policía se ve obligada a intervenir

La legión de fans de Pennywise es lo suficientemente grande como para asegurarse un buen estreno. Desde que se anunció el remake de 'It', saltaron las alarmas entre este selecto público, fiel a la obra original. No obstante, las primeras críticas han dado el visto bueno a la nueva adaptación, por lo que los fans pueden respirar tranquilos. Aunque más que respirar tranquilos, parecen no poder aguantar las ganas de ver como "eso" aterroriza a los niños de Derry.

La expectación es tal, que uno de los fans de la película ha decidido dejar huellas de la llegada de este ente malvado. Pennsyvania ha visto como Pennywise se asomaba por sus alcantarillas cuando el mítico globo rojo de la película ha aparecido en ellas. En plena preocupación por el regreso de los payasos asesinos, la policía del pueblo en concreto se ha visto obligada a emitir un comunicado.

En la cuenta oficial de Facebook del departamento policial, se refieren a esta persona como "un bromista". Sin embargo, no parece que haya mucho espacio para estas bromas ya que "han quitado estos globos y piden respetuosamente que no lo vuelva a hacer". No sin antes añadir que el mismo cuerpo estaba "aterrorizado" ante esta inesperada visita. No es para menos, esos ojos amarillos pueden con cualquiera, no importa si tienes arma y placa.

El 8 de septiembre llega a los cines. La espera no ha sido corta, pero el film promete ser una de las mejores cintas de terror del año y podría convertirse en una de esas pocas adaptaciones de Stephen King que pasan a la historia. Pero recordad. Es una película. Nadie quiere "flotar" realmente.