El aspecto del Genio en 'Aladdin' no es definitivo: Will Smith responde a los fans indignados

Ayer, Entertainment Weekly publicaba las tan esperadas primeras imágenes de la nueva película en acción real de 'Aladdin', dirigida por Guy Ritchie. Sin embargo, lejos de satisfacer a los fans, muchos seguidores se sintieron decepcionados al comprobar que el Genio, que interpreta Will Smith, no era azul como en el clásico animado.

El actor de 'El Príncipe de Bel-Air' y 'Men in Black' ha tranquilizado a los fans más indignados, confirmando que el Genio de la Lámpara sí será azul.

En la misma publicación de Instagram, en la que anunciaba las primeras imágenes de la película, Will Smith escribió: "Sí, voy a ser AZUL! Así es el Genio en su forma humana/disfrazada. Mi personaje estará generado por ordenador la mayor parte de la película".

Según el reportaje de Entertainment Weekly, los efectos de la versión azul del Genio no estarían todavía terminados y, por eso, no habrían podido sacar las imágenes del personaje con su pigmentación.

Para ver la cinta en acción real de 'Aladdin' habrá que esperar al 24 de mayo de 2019. No obstante, un usuario de Twitter no ha podido esperarse a verle en pantalla, y ha editado la portada de EW, cambiando el color y las orejas de Will Smith, dejando a un Genio mucho más parecido al clásico personaje animado de Disney.