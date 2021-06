Geena Davis y Susan Sarandon se reencuentran por el 30 aniversario de 'Thelma y Louise' y recrean su famoso beso

Han pasado 30 años desde que el cine vivió aquella revolución que supuso esta película, con Geena Davis y Susan Sarandon a la cabeza dando vida a Thelma y Louise, la pareja de fugitivas más famosa de la gran pantalla.

Y es que 'Thlema y Louise' no es un clásico del cine por nada, ya que cuenta una historia de amistad valiente y diferente. Aunque, si hay algo memorable en 'Thelma y Louise', está claro que es ese final, con una horda de coches de policía detrás de ellas y un helicóptero volando sobre sus cabezas. Ante esta situación desesperada, ambas comparten una mirada llena de tristeza, pero, a la vez, alegría. De pronto, el coche arranca, se cogen de la mano y Thelma y Louise están sobrevolando el cañón en su mítico 'Ford Thunderbird'.

Geena Davis y Susan Sarandone se han reunido de nuevo para el 30 aniversario de la famosa película 'Thelma y Louise' | Getty

Ahora, 30 años después de que se estrenase 'Thelma y Louise', las protagonistas se han reencontrado en un evento que ha tenido lugar en 'The Greek Theatre', en Los Ángeles, y las actrices han querido dar una alegría a los fans. Y es que han decidido recrear el final de la película, con el 'Ford Thunderbird' y el beso incluido.

Así han querido recordar en este homenaje por su 30 aniversario a la película ganadora del Óscar a mejor guion en el 92'. Además, Susan Sarandon y Geena Davis estuvieron nominadas al Óscar a mejor actriz.

El famoso beso

Una curiosidad que ha querido revelar Susan Sarandon ha sido que, en la película, el beso fue una parte improvisada y no estaba en el guion original. Así lo recuerda en una entrevista a Entertainment Tonight: "Realmente me gustaría besarte', así que eso es lo que hicimos. Una toma. Una jugosa toma romántica y luego nos vamos a lo 'Dos hombres y un destino", a esto añade: "Cuando me giré para mirar a Susan, los personajes se estaban despidiendo, pero también fue el final de esta increíble experiencia. No era actuar. Para mí era solamente la realidad".

