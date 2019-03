La gala final de la Mostra dejó varios momentos originales

La gala de entrega de premios de esta última edición no pasó desapercibida para nadie, en la ceremonia de entrega de premios, se pudo ver a Kim Ki-duk muy feliz por conseguir el premio a la mejor película, Pietá, y se atrevió a cantar delante del público asistente na canción tradicional coreana.

Las confusiones tambié llegaron de la mano de cambio de estatuillas y confusón a la hora de entregarlas. "Paradise: Faith"se sintió ganadora con el León de Plata. Sin embargo a ella le esperaba otro, el Premio Especial del jurado. La estatuilla blanca fue para Thomas Anderson a la mejor dirección con su película "The Master".

El premio de The Master lo recogió Seymour Hoffman, mejor actor en "The Master" y pronunció un discurso algo fuera de tono para una ceremonia y unos premios de tal calado. "Todavía tengo legañas en los ojos. Y me he vestido en el baño del avión. Así que, por favor, no me juzguen." El estilo a la gala se lo puso Robert Redford, Pierce Brosnan o Winona Ryder.