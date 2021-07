Las fotos de Angelina Jolie fabulosa hasta vestida con un traje de apicultora

Angelina Jolie es una de las estrellas hollywoodienses más comprometidas con el medioambiente y la preservación de especies animales en peligro de extinción. Para promover sus ideales de cuidado y protección, recientemente la UNESCO la ha nombrado madrina del programa de apoyo a los apicultores 'Women for Bees'.

La actriz de 46 años ha asistido al acto inicial del taller formativo para diez mujeres pertenecientes a cinco reservas biosféricas que obtendrán la certificación como apicultoras, así como han aprenderán a realizar las labores necesarias para la conservación de las abejas mediante conocimientos, tanto prácticos; como teóricos.

Jolie colaboró con la empresa de cosmética y perfumes francesa Guerlain, que acordó participar en el proyecto junto al Observatorio de Apicultura galo.

El programa comenzó el 21 de junio con una ceremonia de presentación e inauguración de las clases y les otorgó a cada participante sus correspondientes credenciales para la realización del curso.

Posteriormente, Angelina Jolie acompañó a las futuras apicultoras en sus labores de observación en panales y aplicación de las primeras lecciones, en el pequeño recinto establecido en el OFFA Domaine de la Sainte-Baume en la Provenza francesa.

La intérprete mundialmente famosa fue fotografiada por los paparazzis cuando compartía momentos de complicidad con las alumnas del taller, mientras lucía una deslumbrante sonrisa bajo el traje de protección para la apicultura.

Estuvo 3 días sin ducharse para cubrirse de abejas

Angelina quiso protagonizar unas impactantes y bellas imágenes realizadas por el fotógrafo Dan Winters para National Geographic por el Día Mundial de la Abeja con el objetivo de concienciar sobre la protección de estos insectos.

Así, Jolie aparece repleta de abejas que recorren todo su cuerpo: "Con todo lo que nos preocupa en el mundo, y tanta gente que se siente abrumada por las malas noticias y la realidad de lo que se está derrumbando, esto es algo que podemos manejar", dijo la actriz en la revista de National Geographic. "Ciertamente, todos podemos intervenir y hacer nuestra parte", asegura.

"No creo que mucha gente sepa el daño que está haciendo. Muchos simplemente están tratando de pasar el día. Quieren hacer el bien. No quieren ser destructivos. No saben qué comprar. No saben qué usar. Así que creo que parte de esto es querer ayudar a que sea simple para todo el mundo, porque lo necesito", añadía.

Después explicó que cuidar de las abejas, o del medio ambiente, es algo que todo padre o madre puede hacer en familia y, además es en beneficio de sus hijos para dejarles un futuro mejor: "Tengo seis hijos y están sucediendo muchas cosas. No sé cómo ser perfecta en nada. Entonces, tenemos que ayudar para simplificar el camino, y esto es algo que podemos hacer con nuestros hijos".

