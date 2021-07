La foto con la que Gal Gadot anuncia que se toma un descanso

Gal Gadot es una de las actrices que más popularidad ha ido cogiendo durante estos últimos años y no es de extrañar. Su reciente incorporación al universo cinematográfico de DC, haciendo de Wonder Woman en cuatro películas, le ha valido para aumentar de sobremanera su caché.

Aunque esta no es la primera gran aparición de la actriz en la gran pantalla ya que la hemos podido ver en la saga de 'Fast and Furious' dando vida a Gisele Yashar. Pero 'Wonder Woman' supuso su estreno en una aventura en solitario en el cine.

Los proyectos da Gal Gadot

La actriz continuará dando vida a Wonder Woman y en DC ya preparan la tercera entrega de la Mujer Maravilla, lo que se confirmó junto a la continuidad de la directora de las dos entregas anteriores, Patty Jenkins. De momento el estreno de la película está por ver y todavía no ha habido un anuncio con fecha oficial para 'Wonder Woman 3'.

Además la actriz ha seguido con su rol en la saga de 'Fast and Furious', apareciendo como Gisele Yashar en la novena entrega de la franquicia de Toretto y en la que veremos como su pasado le pasará factura.

También ha estado involucrada en la nueva película de Dwayne Johnson de Netflix, 'Alerta Roja', que que contará cómo saltan las alarmas tras un temerario robo que une al mejor agente del FBI con dos criminales rivales entre sí. La película tiene previsto su estreno este mes de noviembre.

Gal Gadot se toma un descanso

Gal Gadot parece estar de lo más ocupada y no es de extrañar con tantos proyectos entre manos. Pero parece que la actriz que interpreta a Wonder Woman va a necesitar un descanso y ella misma lo ha querido anunciar en su cuenta de Twitter: "Tomando un descanso, BRB (Vuelvo enseguida)"

De esta manera y con una foto suya con una gorra y en bikini, ha anunciado la actriz que se toma un más que merecido descanso.

