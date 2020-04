2019 ha sido sin duda el año de Florence Pugh. Después de la delirante 'Midsommar' y cautivar a crítica y público con 'Mujercitas', la joven actriz se convirtió también en parte del Universo Marvel.

La intérprete británica, que fue nominada al Oscar por su papel en la adaptación de 'Mujercitas' de Greta Gerwig, tiene pendiente de estreno 'Viuda Negra' junto a Scarlett Johansson y David Harbour, aunque ahora mismo está un poco en el aire por la crisis del coronavirus.

Sin embargo, aunque parece estar en lo más alto de su popularidad, Florence reconoce que está lista para descansar un poco, como confesó a The Hollywood Reporter.

"Estoy tomándome un respiro. He estado sin parar como cuatro años. He estado diciendo que necesito descansar durante los últimos dos años, pero luego soy lo peor porque escucho algo por ahí, y ya estoy en plan, 'Oh Dios mío, necesito hacer Midsommar'. Y me dicen, 'pero Florence, que querías un descanso'. Así que es mi culpa. Pero ahora lo voy a intentar".

Esperemos que se cargue bien las pilas y podamos verla pronto.

