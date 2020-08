Filtrado el supuesto título de la esperada 'SpiderMan 3' con Tom Holland

Después del final apoteósico de 'Vengadores: Endgame', el Universo Marvel estrenó una última película antes de revelar su fase 4 y tomarse un periodo de descanso, 'SpiderMan: Lejos de casa', en la que terminaba dejando abierta la puerta a una tercera película para este superhéroe interpretado por Tom Holland.

Aunque esta tercera parte ya se confirmó que llegaría a los cines, su título sigue siendo un misterio, pero gracias a un análisis de lo que ya hemos visto en sus predecesoras, puede que no lo sea tanto. Se cree que parte del nombre tendrá el componente de casa u hogar (Home en inglés), que tenían como patrón las dos anteriores, 'Homecoming' y 'Far from home', y que tendría sentido encontrar en su tercera parte.

Esto no solo tendría sentido por el nombre de las dos anteriores sino por el hecho de que el final de la anterior (alerta spoiler) destapaba la identidad real de Peter Parker, y es posible que esto derive en que el adolescente se vea forzado a abandonar otra vez Nueva York.

Ahora, según ha declarado Murphy's Multiverse, el título puede haber sido filtrado tal y como aparece en las páginas de Esquire y Maxim en las que listan las futuras películas de Marvel y ambas llaman a esta, 'SpiderMan: Homesick'.

Los medios también han reportado que "el set de construcción y la preparación del trabajo para la película ya ha empezado en Atlanta donde también se ha referenciado como 'Homesick' [nostálgico o con morriña de casa]". Puede que esto solo sea el título provisional, pero desde luego cuadraría mucho con la estela que han seguido hasta la fecha.

Seguro que te interesa

Zendaya se confiesa sobre el gran cambio de Mary Jane en 'SpiderMan' tras ser elegida junto a Tom Holland