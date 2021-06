Los fans, muy preocupados por el accidente de Harrison Ford en el rodaje de 'Indiana Jones 5'

'Indiana Jones 5' está en marcha y, como no podría ser de otro modo, Harrison Ford vuelve a dar vida al Doctor Jones una vez más para combatir los peligros que solo un arqueólogo como él puede vivir. Después de volver a dar vida a Indy en 2008, con 'Indiana Jones y la Calavera de Cristal', algo que sorprendió a muchos por, ya que la saga llevaba inactiva desde 'Indiana Jones y la Última Cruzada', que se estrenó en 1989, Harrison Ford, a sus 78 años, vuelve a la gran pantalla con la quinta entrega de Indie. Por desgracia, poco o nada se sabe sobre la trama que contará esta nueva película.

Ahora, empezado el rodaje de 'Indiana Jones 5' , todos los seguidores de la franquicia del Doctor Jones están de enhorabuena, no solo por poder disfrutar de una nueva entrega, sino por volver a ver a Indy. Pero no es oro todo lo que reluce, y han saltado todas las alarmas en el rodaje. Harrison Ford ha sufrido una lesión mientras ensayaba una de las escenas de la película, y ha puesto en alerta a todos sus fans, que no han tardado en mostrar su preocupación por redes sociales.

"Vamos a desear que Harrison Ford esté bien y que cualquier lesión que tenga se recupere pronto", comenta este fan.

Esto dice otro de sus seguidores, recordando que Harrison Ford es de hierro: "Estoy tranquilo recordándome que Ford se destrozó la espalda y detuvo el rodaje de 'El templo maldito', ¡y nunca lo supimos!"

"Leo sobre la lesión de hombro de Harrison Ford en el set de 'Indiana Jones 5'. Tengo que decir que Harrison Ford es increíble. Tiene 78 años y aún puede actuar y hacer tanto para sus películas. Es increíble y crecí admirando a Indiana Jones. Espero que esté bien", cuenta este fan.

Este admirador se lo ha tomado con humor: "Quiero decir... Yo me lesiono saliendo de la cama. ¿Una lesión de hombro en una escena de acción con 78 años? Somos muy afortunados".

Afortunadamente, la lesión se está tratando como es debido y, además, el rodaje va a continuar con los esquemas previstos. A pesar de la fortuna de poder volver a ver a Harrison Ford dando vida de nuevo a Indy, ni si quiera su personajes se libra del paso de los años. 'Indiana Jones 5' tiene previsto su lanzamiento en 2022 y es muy poco lo que han querido desvelar de la historia. Tendremos que esperar para ver con que nos sorprende Harrison Ford está vez.

Los otros personajes de Harrison Ford que han vuelto

Da la sensación de que Harrison Ford está viviendo una segunda juventud, ya que ha vuelto a reencarnar a sus personajes más míticos de la gran pantalla, evidentemente empezando por Indie.

Parece que la edad no es un impedimento para volver a hacer del doctor Jones, y, lo mejor de todo, es que tampoco ha resultado ser un obstáculo para volver a disfrutar de Han Solo. El piloto del Halcón Milenario volvía a la saga de 'Star Wars' en su séptima entrega para seguir dando guerra.

Este viaje en el tiempo de Harrison no se queda aquí, y el regreso de 'Blade Runner' con 'Blade Runner 2049' tampoco se iba a quedar sin su trozo de pastel, y Rick Deckard volvía de la mano de Ford para alegría de muchos.

Chewbacca y Han Solo | Lucasfilms

Harrison Ford en 'Blade Runner 2049' | seestrena.com

Los años no perdonan, aunque a algunos les tratan mejor que a otros.

