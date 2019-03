La extraña rutina que sigue Scott Eastwood cuando mantiene relaciones sexuales

Además de presumir de ser uno de los actores más sexy del momento, Scott Eastwood no tiene reparo en confesar que es un experto en relaciones sexuales. Según recoge el medio Coure, el hijo menor de Clint Eastwood es todo un seductor. Scott sigue los pasos de su padre como actor de cine. Estar a la sombra del gran Clint Eastwood no tiene que ser fácil para el actor, que se está abriendo paso en el mundo de Hollywood.

Recientemente le vimos en 'Pacific Rim: Insurrección', pero también ha participado en películas como 'Corazones de acero', 'Escuadrón Suicida' y 'El viaje más largo'. Parece que el actor no conquista solo en el ámbito cinematográfico. El intérprete se ha sincerado contando un detalle muy íntimo de sus relaciones sexuales en una conversación con la sexóloga Emily Morse.

El actor considera que para que una relación funcione la comunicación tiene que ser abierta, ya sea con parejas estables o con ligues de una sola noche. Scott ha explicado que: "El sexo es sano. No hay porqué avergonzarse. Todos deberíamos practicarlo más a menudo, con nosotros mismos o con otras personas. Yo mismo he tenido un montón de sexo". El intérprete ha confesado que después de realizar el acto sexual, suele hacer preguntas para ver si sus ligues se han quedado satisfechos: "Creo que por norma general recibo una muy buena puntuación, me gusta complacer. Siempre pregunto, hago una encuesta después".

Para el hijo de Clint Eastwood es fundamental aclarar que le gusta a cada uno hacer en la cama: "Creo que es muy importante hablar desde el principio; poner las cartas sobre la mesa y contarle a la otra persona qué te gusta, porque si comienzas una relación con falsas suposiciones, entonces todo se hará cuesta arriba".