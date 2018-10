Exclusiva: Todos los secretos que esconde la máscara de Michael Myers en 'La noche de Halloween'

La máscara de Michael Myers en esta nueva entrega de 'La noche de Halloween' ha corrido a cargo del diseñador de maquillaje de efectos especiales Christopher Nelson, ganador del Oscar por 'Escuadrón suicida'.

Una vez que James Jude Courtney, uno de los actores que dará vida a Michael Myers, fue contratado, Nelson quedó intrigado con el actor: "Jim tiene la estatura perfecta y una cabeza y cara estupendas. A la hora de trabajar en la máscara, obviamente quería basarla en la original y darle aquella forma y aquella expresión de tragedia, de vacío en el alma". Cuando Courtney se probó el traje completo, el diseñador quedó alucinado. "Jim se mueve como un tiburón blanco. La interpretación de Jim me ha dejado sin palabras. Simplemente lo clava".

El resultado final fue tan espectacular que una miembro del reparto quedó tan impresionada con el trabajo de Nelson que no tenía ningún interés en acercarse más de lo que debía: "Estaba sentado de manera que tenía el cuerpo y las manos apoyadas en una silla. Pero su cabeza estaba doblada hacia atrás. Era tan espantoso que no podía acercarme. Chris me dijo: 'Tranquila, Andi, No va a morderte'. Yo le respondí: 'Creo que sí lo va hacer. Fijo que lo hace'".

Además, Nelson nos contó cómo se creó la máscara original, algo que se ha convertido en una leyenda urbana: "John (el director de la primera película) mandó a Tommy (diseñador de producción) a buscar máscaras de Halloween. Tommy encontró una máscara del capitán Kirk (William Shatner) fabricada por Don Post Studios. John le dijo: "Vale, transfórmala...". A ambos les parecía inquietante y siniestra. Tommy quitó las patillas y las cejas, hizo los agujeros de los ojos más grandes y la pintó de blanco. También tiñó de marrón el pelo rubio. Terminó siendo una cara extraña, como de maniquí —sin vida, casi como la cara de un tiburón blanco".

El viernes 26 de octubre podremos volver a ver en pantalla al actor original de Michael Myers, Nick Castle, que co-interpreta al personaje con James Jude Courtney.