Los cazadores más letales vuelven a la Tierra más fuertes que nunca y esta vez le tocará a Boyd Holbrook y el grupo más raro de soldados de la historia detenerlos, con ayuda del pequeño Jacob Tremblay y la valiente científica Olivia Munn.

'The Predator' revisita una saga clásica con un reparto de lujo y sus actores se han mostrado encantados de la fuerza de sus personajes. Y no tan encantados con Jacob Tremblay... No te pierdas en el vídeo todo lo que nos han contado en la entrevista exclusiva.