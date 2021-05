Eva Mendes se sincera sobre sus inseguridades: "Pensaba que mi cara era rara"

Eva Mendes se está convirtiendo en todo un ejemplo a seguir gracias a sus redes sociales. La actriz tiene ya una plataforma de casi 2 millones y medio de seguidores en Instagram de lo que ella llama "su comunidad de mamás".

Mendes, que tiene dos hijas pequeñas junto a la estrella Ryan Gosling, a menudo publica reflexiones y incluso abre debates sobre la maternidad, la salud mental, la privacidad y recientemente de la cirugía plástica.

Hace unas horas Eva compartía una foto suya de hace muchos años en la que se ha mostrado vulnerable confesando que no le gustaba su cara entonces, y cómo ha cambiado su forma de pensar con el tiempo.

"Me he encontrado esta foto de una película que fue hace casi 20 años", comienza con una imagen de 'Once Upon a Time in Mexico', que protagonizó en 2003 con Salma Hayek y Antonio Banderas.

"Recuerdo ver esta foto entonces y pensaba que mi cara era "rara", y que mi estructura facial era extraña... bla bla... ya sabéis todas esas inseguridades que puede tener alguien de 26 años", reconoce. No hace mucho que precisamente respondía a comentarios de que se había operado y su opinión de la cirugía plástica como puedes ver en el vídeo de arriba.

"Mientras que 20 años después y ahora desearía tener esa cara "rara" y esa extraña "estructura facial", continúa.

"¿Qué quiero decir con esto? No estoy segura. Quizás que si odias una foto tuya esperes 20 años y la amarás. 'La juventud se desperdicia en los jóvenes' - Oscar Wilde", termina reflexionando.

Su sinceridad, aplaudida

Su post ha tenido una gran acogida de seguidores e incluso otras actrices. Liv Tyler le escribía: "¡¡¡Eres tan hermosa por dentro y por fuera antes y ahora!!!".

La actriz Leonor Varela le asegura: "El crecimiento y la sabiduría chica... ¡Me identifico totalmente!".

"Diosa antes y ahora", "estás igual" o "necesitaba esto hoy. Gracias" son algunos de los mensajes que ha recibido.

