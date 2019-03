Estremecedor primer tráiler del documental sobre Robin Williams cuatro años después de su muerte

"No cuento chistes, simplemente uso los personajes como un vehículo para mí", confiesa Robin Williams en el tráiler de 'Robin Williams: Come Inside My Mind'. "Toda persona se mueve por un oscuro secreto", añade. El adelanto también muestra testimonios de su entorno. "Estaba realmente cómodo en el escenario", asegura Steve Martin. "Fuera del escenario, sentía que se estaba conteniendo".

"Mi padre no siempre sentía que estaba triunfando", señala su hijo, Zachary. "Pero... es la persona más exitosa que conozco". El tráiler también menciona su adicción a las drogas e indaga en el contraste entre su faceta cómica y su personalidad depresiva.

Según HBO, el documental es "un retrato divertido, íntimo y desgarrador de uno de los comediantes más queridos e inventivos del mundo, 'Robin Williams: Come Inside My Mind' nos lleva a través de su extraordinaria vida y carrera y revela lo que le llevó a dar voz a personajes en su mente.

Contado en gran parte por el propio Robin, con una gran cantidad de imágenes inéditas y entrevistas en profundidad con aquellos que lo quisieron y conocieron".

'Robin Williams: Come Inside My Mind' está dirigido por Marina Zenovich, quien ya ha realizado proyectos similares de personajes como Roman Polanski o Richar Pryor. El documental incluirá entrevistas con otros personajes célebres como Billy Crystal, Eric Idle, Whoopi Goldberg, David Letterman o Pam Dawber, entre otros.