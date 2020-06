'Avatar 2', que ya cuenta con un extenso reparto, acaba de añadir una estrella más, que no es otro que David Thewlis, al que vimos en la saga 'Harry Potter' como Remus Lupin.

Aunque parece que no veremos su rostro en la nueva película que actualmente rueda James Cameron, y es que interpretará a un Na’vi. En declaraciones a Total Film Thewlis ha explicado que no puede esperar a ver qué aspecto tiene en la secuela de la taquillera película.

Remus Lupin, Sirius Black y Harry Potter | Warner Bros.

"No tengo ni idea de cómo serán mis escenas porque hay como 16 tíos en la habitación con cámaras de vídeo y sólo están rodando imágenes de referencia para que James Cameron las vea después". De estas declaraciones se desprende que, como te podías imaginar, este rodaje no está siendo algo convencional.

"Soy un Na’vi, soy algo azul, algo que no entendí cuando fui a conocer a Jim. Me sorprendió bastante cuando me lo ofrecieron. Estoy fascinado por saber qué pinta voy a tener, porque hacen que se parezcan un poco a uno mismo. ¡Es fantástico", explica el veterano actor.

David Thewlis no oculta que se siente un poco como pez fuera del agua en un rodaje tan tecnológico. "Por primera vez me he sentido como un recién llegado, como si fuera mi primer día de trabajo. Estaba en el set, después de haber trabajado durante 35 años en rodajes y pensé ‘¿entonces qué hacemos? ¿qué hace eso ahí? ¿por qué está haciendo eso? ¿lo hacemos ahora?'".

