La estrella de 'Eternals' que ha recordado cómo Angelina Jolie le ayudó en el rodaje de la película

La Fase 4 del MCU sigue dando pasos agigantados con la presentación de nuevos superhéroes y con la última gran incorporación, que ha sido 'Shang-Chi y la leyenda de los diez anillos' los fans no pueden esperar a ver al siguiente grupo que presentarán en 'Eternals'. Además, el reparto está plagado de grandes estrellas como Angelina Jolie, Richard Madden o Kit Harington.

Y parece que Angelina Jolie si es una heroína tanto dentro, como fuera del plató y según ha contado Lauren Ridloff que interpretará al miembro más veloz del grupo de los Eternals, Makkari, la actriz fue una ayuda esencial a la hora de rodar algunas de sus escenas más complicadas. El gran problema con el que contaba Ridloff es que es sorda, por lo tanto no podía escuchar las señales que daban para comenzar a grabar y así lo solucionó Angelina.

"En algunas escenas, tenía que enfrentarme a un muro. Como persona sorda, ¿Cómo me das una señal? Hubo un momento en el que compartí la frustración que sentía con Angie, en una fiesta que hicimos después de un día de rodaje", cuenta Lauren en The New York Times.

"Ella, de forma inmediata, me hizo una sugerencia, '¿Por qué no usamos un puntero láser que los de efectos especiales puedan borrar fácilmente?' Fue un momento en plan, 'Aha, guau'. Cada vez que miraba a un muro, los actores usaban el puntero láser para hacer un círculo en ese muro y una vez desaparecía quería decir que estábamos rodando".

Además, Lauren también cuenta que durante los comienzos del rodaje se disculpaba debido a su condición que le impedía trabajar como los demás, hasta que ella misma se dio cuenta de que "todo el mundo tiene una serie de desafíos únicos a los que enfrentarse" y dejó de pedir perdón por esas necesidades que tenía.

A esto la actriz quiso hacer una mención especial a su rol en la película explicando que sus dos hijos sordos "crecerán en un mundo en el que hay superhéroes sordos" y podrán "tener sueños más grandes".

