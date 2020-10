¡Estoy listo!: Luke Hemsworth quiere ser el próximo Lobezno en Marvel

El actor australiano Luke Hemsworth, probablemente es el hermano menos conocido de los Hemsworth, a pesar de ser el mayor. El actor ha participado en varias producciones e incluso hizo un breve cameo junto a Matt Damon en la película de su hermano Chris, 'Thor: Ragnarok', haciendo de Thor durante una obra de teatro.

Pero Luke cree que puede dar más de sus dotes interpretativas como superhéroe y quiere entrar en el universo MCU. Lo ha confesado en una entrevista para Screen Rant: "Me encantaría. Crecí con ellos. Aprendí a dibujar a través de los cómics, copiando cómics desde los 10 años. Spawn fue uno de los grandes, realmente me encantó Spawn de Todd McFarlane y luego Batman, me habría peleado contra Rob Pattinson por esos guantes. ¡Y Lobezno! Yo estaba como, 'Vamos, simplemente pasadlo, amigos. Dádselo a otro australiano'. Tendré que dejarme crecer algo de pelo en el pecho, pero estoy listo para Lobezno.", así manifestaba su deseo de convertirse en el próximo Lobezno, que desde hacía dos décadas interpretaba Hugh Jackman, sin embargo el actor anunció que ya había terminado esa etapa para él.

Habrá que esperar para saber los planes de Marvel con el héroe después de que Disney permitiera a Marvel Studios hacerse con los derechos de Lobezno, al comprar 20th Century Fox. Por ahora puedes juzgar por ti mismo si a Luke le pegaría interpretar el mítico superhéroe.

