Esto es lo que Jamie Dornan le susurra a Dakota Johnson mientras finge los orgasmos en 'Cincuenta sombras'

Para Jamie Dornan, rodar las escenas de sexo de 'Cincuenta sombras más oscuras' son una oportunidad excelente para gastarle alguna que otra broma a Dakota Johnson. Por eso, el actor espera al momento perfecto para hacer reír a su compañera de reparto. Nada más y nada menos que cuando le toca fingir un orgasmo.

Así lo ha explicado en el programa de Graham Norton, donde Jamie explicaba: "A veces, cuando en la escena se supone que estoy llegando al orgasmo, le hago sonidos como 'do do do doo do'". Entre risas, añadía: "Como la musiquita que te ponen en Ryanair cuando aterrizan".

Es decir, que cuando estamos viendo al sensual Christian Grey en plena acción, en verdad Jamie Dornan solo tiene en mente: "Voy a hacer reír a Dakota". Y así, como quien no quiere la cosa, queda una escena de lo más natural.

'Cincuenta sombras más oscuras', dirigida por James Foley, se estrenó el pasado 10 de febrero, posicionándose en el puesto número uno la taquilla española, llegando a recaudar 4,7 millones de euros en el fin de semana. Así vivimos el preestreno en Madrid, con sus protagonistas, el director y la escritora de los libros, E.L. James.