Entrevista a Scott Cooper, director de 'Antlers: Criatura oscura': "Guillermo del Toro me ha ayudado mucho"

El director Scott Cooper no tenía experiencia en el género de terror. O al menos eso pensaba, porque una llamada de Guillermo del Toro le hizo recapacitar sobre ello. Así lo cuenta en la entrevista que publicamos hoy en la que el cineasta habla sobre su nueva película, 'Antlers: Criatura oscura', que llega a los cines españoles el próximo 19 de noviembre.

Sinopsis de 'Antlers: Criatura oscura'

En Antlers, una pequeña ciudad de Oregón, una profesora y su hermano, el sheriff de la localidad, empiezan a investigar la conducta de un estudiante misterioso y distante. A medida que lo van conociendo, descubren que el joven esconde un peligroso secreto.

Keri Russell, protagonista de 'Antlers: Criatura oscura', junto a Scott Cooper | Getty

Este es un género nuevo para ti. Cuéntanos cómo surgió la idea de la película.

Guillermo del Toro y Searchlight me enviaron el guión. Cuando empecé como actor, siempre quise moverme entre varios géneros. Así que tenía sentido que como director también siguiera avanzando. ¿Y qué mejor manera de hacerlo que trabajar en distintos géneros? Creo que Jean Renoir tenía razón cuando dijo que un director siempre hace la misma película toda su vida, pero no sabría decir quien ha influido en mi manera de concebir el cine. No sé si es La noche de Halloween de Carpenter, Alien de Ridley Scott, Stalker de Andrei Tarkovsky o El exorcista de Friedkin. Cualquier director que merezca ese nombre y que haga un musical, una película de gánsters, también debería ser capaz de hacer un Western o una cinta de terror. A pesar de eso, esta película en particular tiene un enfoque muy humanístico sobre los horrores de la humanidad, y tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo los ciudadanos del mundo en la actualidad.

¿Crees que todas tus películas están conectadas de algún modo?

Sí. El tejido conectivo sería la temática: la lucha para superar el sufrimiento, así como los lazos entre hermanos que exploré en La ley del más fuerte, Black Mass: Estrictamente criminal y ahora en 'Antlers: Criatura oscura'. Además, de una manera muy sutil, se trata de hablar sobre la época en la que vivimos. Y estamos viviendo tiempos muy oscuros: grandes desigualdades, crecida de los mares, norteamericanos muriendo de desesperación. La ley del más fuerte aborda la crisis de metanfetamina que asola nuestros pueblos (al igual que en Antlers: Criatura oscura) y las enormes dificultades económicas que los estadounidenses estaban experimentando cuando Barack Obama lanzó un mensaje optimista basado en la esperanza. Mis películas también examinan el trauma histórico que siguen sufriendo los nativos americanos, como se ve en Hostiles. Se plantea la siguiente pregunta: ¿Qué significa ser estadounidense? Y en Antlers: Criatura oscura, examinamos momentos que reflejan los estragos familiares y personales causados por la crisis de los opioides y la degradación medioambiental, todas esas cosas a las que no sólo se enfrentan los norteamericanos sino gente de todo el mundo. Así que creo que el hilo conductor sería un enfoque muy humanista a los horrores de la humanidad, y que abarca muchos géneros diferentes.

¿Ha sido beneficioso contar con Guillermo del Toro como productor y socio en esta película?

No hubiera hecho esta película si no fuera por Guillermo. Me contactó y me dijo: 'no sé si la gente lo sabe pero tus tres últimas películas han sido todas películas de terror.’

¿Estás de acuerdo?

(risas). Sí, hasta cierto punto. La gente me lo había dicho antes pero no de forma tan explícita. Pero Guillermo me dijo: 'Me encantaría que alguien que nunca ha hecho una película de terror se atreviera a hacer una.’ Si lo piensas, es el caso de William Friedkin porque no creo que sus películas anteriores a El exorcista nos indicaran que iba a lograr hacer esa película magistral. Y si Guillermo del Toro te contacta y te dice: ‘Creo que tengo algo que encaja muy bien contigo y además lo bordarías', ¿cómo vas a dejar pasar la oportunidad? Porque nadie conoce este género, y sobre todo las criaturas, tan bien como Guillermo.

¿Guillermo ha sido útil en ese aspecto?

Ha sido extraordinariamente útil en la creación del Wendigo: cómo rodar al Wendigo, sus movimientos, etc. No he visto un Wendigo en ninguna otra película, así que, ¿cómo podríamos saber que sale de las minas? ¿Porque está hecho de hierro, mineral y brasas? Guillermo tiene un conocimiento casi enciclopédico del mundo de los monstruos y sabe cómo hacer algo completamente original. No hubiera hecho la película sin él porque él sabe mucho más sobre este mundo que yo. Pero si no te pones a prueba en cada película, ¿de qué sirve hacer cine?

Después de leer el guión, impresiona cómo has sabido manejar el elemento sobrenatural o de terror de la historia y que siga siendo una película apasionante sobre una pequeña ciudad devastada y unos hermanos que han vivido sus propios traumas. ¿Era esa tu intención?

Gracias. Le dije a Guillermo: "Podría eliminar el Wendigo y seguiríamos teniendo una película que funcionaría bien.’ Después de que introdujéramos ese tema y algunos de los momentos terroríficos que conducen a la revelación, la película sigue teniendo momentos tiernos, momentos tensos y otros realmente aterradores. Es como si te cayera una tonelada de ladrillos encima y siguieras teniendo esa sensación por la noche en tu cama y al día siguiente al despertar. Creo que esas son las películas con las que más me identifico.