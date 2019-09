Como sabrás, el payaso de 'It', Pennywise, cambia de forma para encarnar a tu mayor miedo. ¿Alguna vez has pensado en qué forma tendría si te atacara a ti? Hemos preguntado a dos de los protagonistas de 'It: Capítulo 2', James McAvoy (Bill) y Jessica Chastain (Beverly), y ahora conocemos sus mayores miedos.

Sinopsis oficial de 'It: Capítulo 2'

27 años después de que el Club de Perdedores se enfrentara al macabro y despiadado Pennywise (Bill Skarsgard), el pasado parece perseguirles. Todos ellos deberán volver a Derry para enfrentarse de nuevo al temible payaso y descubrir si de verdad están preparados para superar sus traumas de la infancia.

