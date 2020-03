Un enfermo terminal pide ver 'Rogue One: Una historia de Star Wars' antes de su estreno y Mark Hamill le apoya

Neil Hanvey es un joven al que le diagnosticaron cáncer terminal el pasado abril. Los médicos le dijeron que solo le quedaban seis u ocho meses de vida. Por lo que Hanvey no llegaría al estreno de ' Rogue One: Una historia de Star Wars ', el próximo 16 de diciembre .

Campaign launched for terminally ill Star Wars fan to see Rogue One early https://t.co/ixWU6966nZ via @MetroUK @HamillHimself #rogueonewish