"Una enfermedad devastadora": La viuda de Robin Williams confiesa la pesadilla que vivió junto al actor antes de su muerte

Robin Williams se quito la vida el 11 de agosto de 2014 a los 63 años tras luchar contra una dura depresión, además de una larga batalla contra el alcohol y la adicción a las drogas. En ese momento la causa de su muerte se relacionó con estos problemas del actor pero ahora sabemos que en realidad lo que condujo a Robin al suicidio fue otra cosa.

Su esposa, Susan Willimans, se enteró de la verdadera causa después de su muerte: "Me llamaron para que me sentara para revisar el informe del forense. Me sentaron y dijeron que esencialmente murió de demencia difusa con cuerpos de Lewy", comenta en un avance de 'Robin's Wish', el documental que recorre los últimos días de Robin Williams.

Susan continúa hablando de los difíciles momentos que vivieron antes del fallecimiento del protagonista de 'Jumanji', tal y como puedes ver en el vídeo de arriba de la noticia.

El intérprete fue diagnosticado con la enfermedad de Parkinson antes de su muerte, una condición que comparte síntomas con la demencia de cuerpos de Lewy. Otros síntomas de esta dolencia pueden ser: problemas con el pensamiento, la memoria y los movimientos.

"La demencia de cuerpos de Lewy es una enfermedad devastadora. Es mortal. Es rápida, es progresiva", dice el Dr. Bruce Miller, director de Memoria y Envejecimiento de la Universidad de California en San Francisco, en el clip del documental. "Esta fue la forma más devastadora de demencia de cuerpos de Lewy que jamás había visto. Realmente me sorprendió que Robin pudiera caminar o moverse".

Para Susan Williams, enterarse de la condición de su marido le trajo una sensación de alivio: "Me sentí aliviada de que tuviera un nombre, declara.

"Robin tenía razón cuando me dijo: 'Sólo quiero reiniciar mi cerebro'", explica. "En ese momento, le prometí que llegaríamos al fondo de esto y no sabía que eso sería después de su muerte".

Susan termina afirmando el gran amor que sintió por el actor: "El amor más grande que he conocido, mi mejor amigo, mi compañero".

"Era un hombre increíblemente rico y profundo y versado mucho sobre la humanidad y la cultura. Su humor era como su arma secreta", dice. "Hubo muchas ocasiones en las que veía que alguien necesitaba un empujón y luego inyectaba un poco de humor de la manera correcta para marcar la diferencia", concluyendo explicando cómo era su marido.

