A pesar de que durante 2019 uno de los actores más queridos de Marvel, Tony Stark (Iron Man) interpretado por Robert Downey Jr., tuvo que despedirse de los fans de este universo, lo cierto es que actualmente se encuentra inmerso en varios proyectos.

Entre otras cosas, el actor ha hecho las veces de anfitrión en el programa televisivo 'The Ellen Show', en el que entre otros invitados ha podido entrevistar a Rami Malek, la estrella de 'Bohemian Rhapsody'. Rami Malek y Robert Downey Jr. han coincidido en 'Las aventuras del Doctor Dolittle, donde Robert interpreta al protagonista y Rami Malek ha prestado su voz al gorila Chee-chee.

Durante esta entrevista, el que interpretase a Freddie Mercury quiso homenajear de una forma particular al actor de Marvel. Todo comenzó cuando Downey Jr reveló que su esposa estaba enamorada de Malek, diciendo: "Ella está un poco enamorada de ti, de una manera agradable, como productora". El protagonista de 'Bohemian Rhapsody' respondió ingeniosamente diciendo: "Ella está más enamorada de ti aunque bueno, yo también estoy muy enamorado de ti".

Seguidamente, Malek continuó lanzando halagos a Robert Downey Jr, dedicándole unas bonitas palabras que seguro que le son difíciles de olvidar al entrevistador: "Gracias por todo lo que ha hecho para cine y todos estos roles que has adoptado desde Chaplin hasta Dolittle, pasando por Iron Man.Todo lo que has hecho no solo ha sido algo que nosotros como actores admiramos, sino que nos has tomado a muchos bajo tu protección, y es algo para estar muy agradecido".

