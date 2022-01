Emma Watson se sincera sobre la escena que odió grabar en 'Harry Potter': "Me sentía miserable"

Si algo nos ha permitido 'Harry Potter' es ver crecer a sus jóvenes actores y muchos potterheads han madurado al mismo ritmo que lo hacían ellos.

El reencuentro nos ha permitido disfrutar al ver juntos de nuevo a Emma Watson, Daniel Radcliffe y Rupert Grint 10 años después del final de la saga cinematográfica.

Las conversaciones que los tres mantienen entre ellos y con otros actores de la franquicia denota que fueron muy felices rodando las películas pero, claro está, no todos fueron buenos momentos.

Así, en el reencuentro que ya está disponible en HBO Max, cuando hablan de 'Harry Potter y el Cáliz de Fuego', Emma Watson confiesa que hay una escena en esa película que odió grabar, y no es otra de la del baile, cuando Hermione aparece junto a Viktor Krum:

"Creo que por primera vez, Harry y Ron, particularmente Ron, ven a Hermione como una mujer joven, no solo como el amigo que todos tenemos. Sabía que era un gran problema y me sentía miserable... Simplemente Sabía que era el momento en que el patito se convierte en un cisne, quiero decir que hubo toda esta presión de repente"

"Mike Newell (el director de la cinta) me enseñó a bajar las escaleras con el vestido. 'Tus brazos se balancean demasiado, caminas demasiado rápido, necesitas caminar más lento'. Me daba un millón de direcciones diferentes sobre cómo bajar las escaleras y, por supuesto, me caí por las escaleras", confesaba también Watson entre risas.

Las lágrimas de Tom Felton al recordar a Helen McCrory

Tom Felton, el inolvidable Draco Malfoy de 'Harry Potter', rompe a llorar en otro momento del reencuentro cuando recuerda a la que fue su madre en la gran pantalla, Helen McCrory.

McCrory, quien interpretó a Narcissa Malfoy, murió el pasado mes de abril de 2021 con solo 52 años después de una batalla contra el cáncer. Felton, al ser entrevistada para el especial, es casi incapaz de hablar cuando la recuerda, ahogado por las lágrimas.

"Ella me enseñó muchas cosas. ¿Ves? Es que ni siquiera puedo decirlo", comienza a decir el joven actor, que tras tomar aire, sigue diciendo. "Ella tenía esta habilidad, sí, mostraba mucha empatía con sus ojos. Fue un verdadero placer trabajar con ella".

