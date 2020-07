"Ella ES Thor": Natalie Portman da importantes detalles de su nuevo papel en 'Thor: Love and Thunder'

Según sus propias declaraciones durante un vídeo con Serena Williams en Instagram, Natalie Portman está muy entusiasmada con el rol que le han asignado en la nueva película de 'Thor: Love and Thunder'.

La actriz ha querido aclarar que no va a hacer de 'Lady Thor', sino que será propiamente 'El poderoso Thor', en su primera representación en el cine como mujer, pero que aún no han comenzado a grabarla ya que ha sufrido retrasos como muchas otras producciones a causa del coronavirus.

"No hemos empezado. Más tiempo para prepararse. Lo cual no he hecho. He empezado con la carga de carbohidratos, pero no con la de ejercicio", explicaba. "Obviamente todo es raro por la pandemia, ¿quién sabe lo que va a pasar? Estaré emocionada e interesada por ver si puedo ganar músculo", añadía sobre la preparación.

También añadía que su personaje favorito de la franquicia es el de Tessa Thompson, Valkiria, con la que compartirá pantalla en esta entrega.

