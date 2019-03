El nuevo y terrorífico tráiler de 'La Monja' que no te dejará dormir

El spin-off de 'Expediente Warren', 'La monja', llega a los cines el próximo 7 de septiembre y el tráiler te hará tener pesadillas. En el avance podemos ver a Demián Bichir como el Padre Burke atrapado en un ataú a punto de enfrentarse a un espíritu maligno en forma de monja.

La película transcurre en Rumanía a principios de los años 50. Allí el padre Burke y la hermana Irene (Taissa Farmiga) se trasladan por orden del Vaticano para investigar en un convento la muerte de una joven monja en extrañas circunstancias y deshacerse de Valak el espíritu que atormentó a Ed y Lorraine Warren en 'El Conjuro 2'. De esta forma, el cementerio será un campo entre vivos y muertos...

El director Corin Hardy, que fue ayudado por James Wan 'Aquaman', ha comentado que no estaba convencido al principio de contratar a Taissa Farmiga para el papel protagonista, sobre todo teniendo en cuenta que Vera Farmiga, su hermana, encarna a Lorraine Warren en la saga principal: "Para ser sincero, probablemente no iba a ficharla porque era hermanade Vera, con el objetivo de que no pareciera conveniente. Pero estuvo muy bien en sus audiciones. Vi 100 audiciones para este papel y ella tenía una especie de presencia fuera de su propio cuerpo que es evidente, y está fenomenal" tal y como recoge Digital Spy.