El homenaje de 'Soy Una Pringada' a David Lynch en 'Looser', su serie de Flooxer

¿Disfrutaste como nadie del regreso de 'Twin Peaks'? Entonces te gustará el homenaje que Esty Quesada, más conocida como 'Soy Una Pringada', ha hecho a David Lynch y su mítica serie.

En este fragmento de 'Lucifer', el quinto capítulo de 'Looser', que se ha convertido en el mejor estreno de Flooxer, 'Soy Una Pringada' nos lleva de nuevo a la recordada Red Room de 'Twin Peaks'.

A 'Soy una Pringada' le acompaña en la escena Gerard Alegre, el líder de 'El Último Vecino', y compositor de la canción de la serie 'Chica Nueva'. Como curiosidad, el enano del Twin Peaks Original tenía la misma capacidad que su personaje en 'Looser', la de hablar del revés. Gerard tiene que decir todo al revés igual que el enano, para que cuando lo pongan en rewind se entienda lo que dice.

¿Te suena la frase que le dice? Es de 'I know it's over', una canción de Los Smiths. El capítulo completo de 'Lucifer' ya está disponible en Atresplayer.