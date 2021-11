'Dos oruguitas': Así crearon Sebastián Yatra y Lin Manuel Miranda la canción más emotiva de 'Encanto'

El cantante Sebastián Yatra no dudó en decir que sí cuando le pidieron formar parte de la nueva gran apuesta de animación de Disney, 'Encanto'. El artista colombiano de 27 años canta 'Dos oruguitas' en español y en inglés para sonar en ambas versiones de la película. Yatra también ha trabajado junto a Lin-Manuel Miranda, el escritor y compositor de ocho canciones originales de 'Encanto', para darle vida a la canción.

En una conversación con ET, Sebastián cuenta lo mucho que admira a Lin-Manuel: "Cuando me enteré de que Lin-Manuel estaba involucrado en la película, fue bastante chocante de una manera genial porque admiro mucho a Lin-Manuel. Todo lo que ha hecho con 'Hamilton' y Broadway y con tantas tras películas. Tiene una carrera maravillosa".

"Recuerdo haberle conocido en los Premios Grammy hace un par de años. Estaba allí cuando canté con Carlos Vives y estaban haciendo un premio especial para Lin-Manuel. Y pensé: 'Es una locura que un latino, como yo, pueda hacer tantas cosas maravillosas en todo el mundo'. Y, ya sabes, la vida acaba conectando y empieza aquí, y luego el círculo da la vuelta y te vuelves a encontrar", añade.

Miranda le pidió a Sebastián Yatra que cantara la canción después de escuchar su tema 'Adiós', nominado al Premio Grammy Latino. "No pedí ningún detalle ni nada. Simplemente me emocioné y gracias a Dios todo salió bien", dice Yatra sobre la inmediatez de su respuesta sobre formar parte de 'Encanto'.

La película sigue a los Madrigal, una familia que vive escondida en las montañas de Colombia, en una casa mágica de un pueblo llamado Encanto. Al ser de origen colombiano Sebastián se siente muy conectado con la cinta y sus canciones.

'Encanto', lo nuevo de Disney | Disney

La experiencia de Sebastián Yatra cantando para 'Encanto'

'Dos oruguitas' es la primera canción que Miranda ha escrito en español de principio a fin. Esta trata de dos oruguitas que representan dos almas conectadas y enamoradas. El colombiano ha revelado cómo ha sido la experiencia de grabar este tema:

"Me encantó trabajar en el estudio con Lin-Manuel Miranda y todo su equipo de 'Dos oruguitas'. Fue una forma de grabar muy diferente a la que estoy acostumbrado con mis canciones. Porque como compositor, es como, vale, leo la canción y luego expreso la emoción de la forma en la que estoy sintiendo la canción en ese momento, y la forma en que quiero cantarla a esa persona específica que tengo en mente o esa idea y ese concepto que he creado".

"Pero con 'Dos oruguitas' estás cantando y actuando al mismo tiempo porque estás contando la historia de un personaje al que estoy dando voz. Y también tengo la responsabilidad de dar y transmitir realmente mucha emoción a esta escena que va a hacer que la gente se conecte cada vez más con mi país. Así que no era una presión, pero había mucha importancia en este mensaje para mí. Y el equipo de Disney y Lin-Manuel, hicieron que fuera súper fácil y estuvieron conmigo en cada paso del camino", añade. Puedes escuchar la preciosa canción bajo estas líneas.

Además de la experiencia, Yatra espera que el público de enamore de su país después de ver 'Encanto': "Como artista colombiano, realmente espero que la gente que vea 'Encanto' salga del teatro y diga: 'Quiero ir a Colombia. ¿Este lugar es real o es sólo Disney haciendo su magia?'. Y quiero ver que la gente vaya a Colombia y se dé cuenta de que es real, que esos colores existen allí y que hay gente de lo más amable. Y hay tanta diversidad y animales y naturaleza y el aire que respiras en todas las montañas y el café y simplemente todo lo que sucede en Colombia es mágico".

"Y hay muchos lugares allí donde vas a ir y vas a querer quedarte para siempre. Así que realmente espero que eso ocurra. Y estoy my orgulloso de ser colombiano. Después de ver la película, me emocioné mucho y también me dio nostalgia porque soy de Colombia, pero viajo todo el tiempo. Siempre estoy de gira y no paso tanto tiempo allí como quisiera. Pero me dio mucha nostalgia y estoy emocionado de que va a ser Navidad porque voy a estar ahí con mi familia", concluye.

Así ha narrado el artista colombiano lo que vivió al ver la reacción de su madre cuando vio la película por primera vez, y en su tierra natal:

Si queréis conocer más sobre este pueblo mágico colombiano y escuchar las canciones originales escritas por Lin-Manuel tenemos buenas noticias y es que 'Encanto' se acaba de estrenar en cines españoles.