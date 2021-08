¿Dónde están Tobey Maguire y Andrew Garfield en el primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'?

Ha sido una larga espera y los fans de Spiderman lo saben de sobra. Muchos meses alimentándose a base de pequeñas filtraciones o nuevos miembros del reparto que no hacían más que aumentar las ganas que tenían de esta tercera entrega. Y ahora, por fin, ya hay un primer tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa'.

A pesar de haber sido un magnífico primer avance, en el que se ha mostrado el principal problema contra el que luchará Tom Holland en esta nueva entrega, han habido dos grandes ausencias que no ha pasado desapercibidas para los fans.

Tras muchos meses de especulaciones sobre que personajes volverían y cuales no el tráiler ha terminado por devolvernos al Doctor Octopus de las películas de Tobey Maguire o al mismísimo Duende Verde. Pero, a pesar de esto, no hay ni rastro de Tobey Maguire o de Andrew Garfield, el otro Spidey que todos queríamos volver a ver.

Por el momento no se sabe si aparecerán en la película, puesto que no han salido en este tráiler ni tampoco han sido confirmados como miembros del reparto. Por el momento solo podemos seguir esperando a que saquen algún avance más como ya hicieron con 'Eternals'.

El tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa' desata la locura en redes sociales y los memes no tardan en llegar

Ahora que la espera ya ha terminado, los fanáticos del Hombre Araña ya pueden descansar algo más tranquilos. Este avance de la cinta ha sido un gran primer vistazo a lo que se nos viene encima cargado de grandes promesas, pero la ausencia de Tobey Maguire y Andrew Garfield no ha sido fácil de digerir, así que los fans han reaccionado con memes.

A través de Twitter los seguidores del trepa muros tratan de calmar sus ansias por ver a estos dos actores tirando de humor: "Tenemos el tráiler... pero no a Tobey Maguire", escribe un usuario que acompaña al tuit con una foto con el siguiente texto: "he ganado, ¿pero a que coste?", parece que no ha sentado muy bien.

Otro tuitero por su parte escribe: "Sin Andrew Garfield o Tobey Maguire en el tráiler", mientras que hay algunos que prefieren mantener la esperanza: "El tráiler de 'SpiderMan: Sin camino a casa ya está aquí, pero sin Tobey Maguire ni Andrew Garfield... de momento".

