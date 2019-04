¿Dónde está? El destino de un personaje clave de 'Vengadores: Endgame' se ha quedado sin resolver

* ATENCIÓN SPOILER : Si aún no has visto 'Vengadores: Endgame' te aconsejamos que NO SIGAS leyendo, esta noticia contiene detalles clave sobre el final. *

Todos los fans de Marvel se despedirán de sus superhéroes favoritos con 'Vengadores: Endgame', que supone el fin de una era. Los hermanos Russo se han encargado de que todos ellos tengan su pequeño homenaje, pero ha habido un personaje que se ha quedado un tanto en el aire.

Una vez que Bulk, la fusión de Hulk y Banner, consigue utilizar las Gemas del Infinito y traer de vuelta a todos aquellos desvanecidos por Thanos, se dan lugar emotivos reencuentros con los personajes perdidos.

Sin embargo, en el caso de Gamora, Visión o Loki no podemos recuperarlos porque no murieron debido al Chasquido. Sí que podemos volver a ver a Gamora con su versión del pasado (que no les conoce) que acaba decidiendo traicionar a su padre para ayudar a Nébula y a los demás Vengadores. Pero, ¿qué ocurre con ella al final?

Tras la empoderadora escena en la que las mujeres ayudan a Capitana Marvel a enfrentarse al Titán Loco, no volvemos a ver a la Guardiana. Más tarde, Star-Lord (Chris Pratt) intenta buscarla sin éxito con la tecnología de su nave.

Su destino ha quedado completamente abierto (suponemos que para 'Guardianes de la Galaxia 3.0'), aunque algunos fans han señalado su preocupación acerca de que haya podido desaparecer junto con el ejército de Thanos, y es que al fin y al cabo el Chasquido de Tony tuvo que tener una orden concreta que podría haber afectado al personaje de Zoe Saldana.

¿Habías caído en el destino de este personaje?

