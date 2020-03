El discurso de Emma Watson en los MTV Movie Awards te motivará para el resto de la semana

"El gesto de MTV de crear premios sin género en las categorías de interpretación significará algo distinto para todos, pero para mí lo que significa es que actuar va sobre la capacidad de ponerte en la piel de otro, y eso no necesariamente tiene que ser separado en dos categorías distintas. La empatía y la capacidad de usar tu imaginación no deberían tener límites".

Pero la joven intérprete fue más allá en su motivador discurso y añadió "creo que se me ha dado este premio por quién es Bella y qué representa. El pueblo del cuento de hadas quería que Bella creyera que nuestro mundo era más pequeño de como ella lo veía, su curiosidad y su pasión por el conocimiento eran motivos de alienación. Me encantó interpretar a alguien que no hiciera caso a nada de eso. Estoy muy orgullosa de ser parte de películas que celebren la diversidad, la alfabetización, la inclusión, la alegría y me encanta cómo ésta lo hace".