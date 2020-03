El director de 'La chica del tren' habla sobre la posibilidad de hacer una segunda parte

La fiebre de secuelas y remakes parece haberse enquistado en Hollywood, razón por la cual cualquier película de éxito es susceptible de tener continuación. 'La chica del tren' se ha convertido en un fenómeno literario a nivel mundial y el éxito de su adaptación al cine parece asegurada.

Tate Taylor, director de 'Criadas y señoras', se ha encargado de tomar las riendas del proyecto en el que han participado Emily Blunt, Luke Evans, Justin Theroux y Lisa Kudrow entre otros.

La pregunta sobre una posible secuela de 'La chica del tren' parecía obvia y esta ha sido la respuesta del cineasta: "Probablemente no haya continuación, como podéis imaginar ya me han planteado esa pregunta antes por 'Criadas y señoras" y, ya sabes, estoy segura de que Paula Hawkins, como Kathryn Stockett (escritora de 'Criadas y señoras'), cuando le preguntaron por la continuación dijo: 'Estoy en paz con esas personas". Y a decir verdad, uno de los puntos fuertes de la novela de Paula a mi parecer, y que espero que se haya trasladado a la película, cuando termina no hay mucho más que saber sobre los personajes. Quiero decir, que no lo hay. Al final conocemos toda su verdad", ha explicado en una entrevista promocional.