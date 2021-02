Descubre 'Nosotros de nuevo': Así es el corto que podrás ver junto a 'Raya y el último dragón'

Disney acaba de presentar 'Nosotros de nuevo' ('Us again'), su primero corto animado en 5 años, que acompañará la proyección en cines de 'Raya el último dragón' a partir del 5 de marzo. Aunque la película de Disney se estrenará de forma simultánea en cines y en su plataforma Disney Plus, el corto sólo se podrá ver en las salas de cine.

'Nosotros de nuevo' | Pixar

Será en el mes de junio cuando llegue finalmente a Disney +. Dirigido por Zack Parrish, 'Nosotros de nuevo' aúna danza, música y una narración emotiva. Este es el primer corto de Disney Animation desde 'Inner Workings', el que vimos junto a 'Vaiana' en cines.

'Nosotros de nuevo' está ambientado en una ciudad vibrante que palpita con ritmo y movimiento. Un anciano y su esposa, jóvenes de corazón, reavivan su pasión juvenil por la vida y el uno por el otro en una noche mágica. Los años se desvanecen mientras la alegría de bailar los impulsa a través del emocionante paisaje urbano de su juventud y revive gratos recuerdos y ambiciones.

