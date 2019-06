Así desarrolló Richard Curtis la original historia de 'Yesterday', un mundo en el que sólo una persona conoce a Los Beatles

La original premisa de 'Yesterday' nos plantea un mundo en el que nadie parece conocer a Los Beatles, excepto Jack, un músico que sacará partido de esta ventaja. ¿Pero cómo surgió esta idea?

Según se relata en las notas de producción de la película, protagonizada por Himesh Patel y Lily James (y en la que también aparece Ed Sheeran), todo comenzó con una idea que llegó a oídos de Curtis. "Uno de nuestros productores acudió a mí con una genialidad de Jack Barth, una historia sobre un músico que recuerda las canciones de Los Beatles en un mundo en el que los demás no parecen conocerlas. Me entusiasmó la idea y, en ese momento, le dije que no quería leer ningún guion..., porque quería intentar escribirlo yo. Acabé escribiendo la película basada en esa noción tan sencilla y brillante. Total, que aunque la extraordinaria premisa es de Jack, el guion y la forma de la historia son míos".

¿Y cómo fue a parar este guión a manos de Danny Boyle? Lo relata Richard Curtis. "Yo no pensaba dirigirla. Ni siquiera me planteé quién debía hacerlo, porque lo primero que hay que hacer es escribir un guion que merezca que alguien lo dirija. No obstante, cuando lo acabé, Danny Boyle fue la primera persona a la que pregunté".

Ellos ya se conocían, después de haber colaborado en la parodia de 'Carros de fuego' con Rowan Atkinson que tuvo lugar en la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de Londres. Así que Curtis lo intentó "sin mucha esperanza". "No me parecía muy probable en aquel momento. En cierto modo, 'Cuatro bodas y un funeral' es la antítesis de 'Trainspotting'.

Boyle aceptó encantado la dirección de 'Yesterday', y el 5 de julio podremos ver el resultado de la cinta en los cines.

Seguro que te interesa:

Se ha superado: El espectacular físico de Henry Cavill en su última imagen