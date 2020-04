En medio de la cuarentana por la que estamos atravesando para evitar la expansión mundial del coronavirus las redes sociales son una de las vías de escape más utilizadas.

Así, muchos son los retos virales que están apareciendo en las redes y varios son los famosos que se está apuntando a estos 'challenges' como por ejemplo el que acaba de hacer Tom Holland con el que no ha demostrado que el el auténtico 'SpiderMan'.

Bien, otra de las actrices que ha intentado hacer otro de estos populares retos ha sido Drew Barrymore. La actriz de 'Los Ángeles de Charlie' intento emular a su amiga Stella McCartney tras crear el #StellaStaircase, o lo que es lo mismo, tirarse por las escaleras usando una manta.

Aunque, la diseñadora avisó que no hiciera la gente lo que ella en sus casas Drew no le ha hecho caso y ha querido probar suerte por su cuenta y riesgo. Pues bien, tras ver el vídeo de la actriz podemos decir que el resultado no es el que esperaba.

"Dios. Stella eres la única persona del planeta por la que me voy a tirar por las escaleras", empieza diciendo Drew mientras se prepara arriba de las escaleras para tirarse con una manta.

"Oh Dios. Esto no está yendo bien", puntualiza. "No creo que esta sea la manera que debería hacerlo. ¿Por qué no es esto guay?", y es que el estilo de Barrymore no es el más efectivo.

"Espero que esto sea suficiente", termina diciendo envuelta en la alfombra sin poder moverse más.