Denis Villeneuve, director de 'Blade Runner 2049', a punto de dirigir el remake de uno de los mayores fracasos de Hollywood

Hollywood es una industria complicada. A menudo pequeñas producciones se convierten en auténticos éxitos en taquilla y los estudios cuentan billetes como si no hubiera un mañana. Pero en otras ocasiones, aquellas que están llamadas a prender fuego la taquilla con una inversión millonaria, se ven reducidas a la nada. Esto mismo pasó con 'Cleopatra', considerada uno de los mayores fracasos de la historia de Hollywood, que con una producción de 30 millones, apenas recaudó 2. ¡En 1963!

Ahora Sony planea recuperar la historia de la última reina de Egipto. Según The Hollywood Reporter, Denis Villeneuve se encuentra en conversaciones con la productora para tomar los mandos de la película, por lo que podríamos estar ante una obra única. Parece que cada género que toca lo convierte en oro, apostando por la belleza visual y un ritmo pausado. Por lo que la historia de Cleopatra podría dar una vuelta de tuerca al género y convertirse en una película de época única.

Esperemos que no se repita lo sucedido en los años 60. Desde luego, en plena época de superhéroes, donde los roles femeninos empiezan a ganarse el puesto que merecen, parece el momento ideal para apostar por una de las mujeres más poderosas de la historia. No hay nada definitivo alrededor del proyecto; pero si Villeneuve se apunta a la fiesta, no será una fiesta que te quieras perder.