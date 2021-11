Es una de las TikTokers más virales del momento y no es de extrañar puesto que su parecido con Scarlett Johansson ha hecho que sus vídeos lleguen a todos los rincones del planeta.

La modelo Yekaterina Shumskaya empezó a subir vídeos en los que se enfundaba el traje de Viuda Negra y pocos eran capaces de distinguir entre Scarlett y ella. Aunque según ella cuenta, todavía no ha conocido a Johansson, pero ese encuentro podría haber ocurrido en la prmiere de 'Viuda Negra'.

Yekaterina decidió acudir a la premiere vestida como Natasha Romanoff, pero no consiguió la acogida que estaba esperando: "Una vez mis seguidores de todo el mundo me animaron a ir a la premiere de 'Viuda Negra' en Moscú, porque Scarlett iba a estar", cuenta en Mirror.

La modelo sigue diciendo: "Entonces me vestí como ella y bajé al centro de la ciudad con un fotógrafo. Pero nadie vino a verme. ¡La gente me miraba como si fuera un bicho raro!. Me dio tanta vergüenza que rompí a llorar y me fui a una cafetería a cambiarme". Puedes ver más detalles de la joven en el vídeo de arriba.

"Irónicamente, en los baños, una vez me quité el traje de Viuda Negra, una niña se acercó y me preguntó, '¿Normalmente la gente no te dice que te pareces mucho a Scarlett Johansson?', ¡y entonces simplemente grité!", termina contando la modelo.

El proyecto secreto de Scarlett Johansson y Kevin Feige

A pesar de las diferencias que hubo entre Scarlett Johansson y Disney por el estreno de 'Viuda Negra' de forma simultánea, parece que esto no ha afectado en la relación que tienen Scarlett Johansson y Kevin Feige. Tanto es así que el presidente de Marvel Studios ha anunciado una sorpresa que ha dejado a los fans del MCU con la boca abierta.

Durante una gala homenaje a Johansson en la American Cinematheque, Kevin Feige daba la noticia de un nuevo proyecto en el que Scarlett será productora: "Ya estamos trabajando en otro proyecto 'top secret' de Marvel Studios que no está relacionado con 'Viuda Negra'".

Seguro que te interesa:

Así luciría Scarlett Johansson como Hiedra Venenosa en el Universo DC