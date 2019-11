Joaquin Phoenix es el Joker | GTRES

Corría el año 1999, y Christopher Nolan aún no había llevado al héroe enmascarado a lo más alto con su trilogía. A Darren Aronofksy, que está a punto de estrenar 'Madre!' en nuestro país, le propusieron adaptar 'Batman: Year One' de Frank Miller. Al final, a Warner Bros. no le gustó demasiado la ideal, tal y como ha confesado el director en una entrevista para Yahoo! Movies. "Creo que nuestra idea llegó fuera de tiempo. Entendí que con los cómics hay espacio para todo tipo de versiones, pero en ese momento Hollywood estaba en la edad de oro de los cómics y estaban adaptando los títulos clásico a la manera clásica". Vamos, que Aronofsky entiende ahora que se pasó de innovador. El cineasta ha contado también que en su cabeza ese Batman siempre fue Joaquin Phoenix.

